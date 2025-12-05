84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία πέθανε στην Ευελπίδων πριν ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Ευελπίδων Δίκη Ενδοοικογενειακή βία

84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία πέθανε στην Ευελπίδων πριν ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου

Κατέρρευσε σε διακοπή της δίκης και δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια

84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία πέθανε στην Ευελπίδων πριν ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου
Την τελευταία του πνοή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων άφησε την Παρασκευή (5/12)  ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες, για έναν 84χρονο ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 84χρονος κατέρρευσε σε διακοπή της δίκης και δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια.

Οι Αρχές των δικαστηρίων ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

