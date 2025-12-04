Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου
Τον είχαν κλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, τον οποίο είχαν κλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε νέο μπλόκο που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εθνικής οδού Πατρών–Πύργου. Δεκάδες αγρότες, πεζοί, απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της νέας εθνικής οδού, καθώς δεν τους επετράπη να μεταβούν στο σημείο με τα οχήματά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες ζητούσαν από τους οδηγούς κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δεν θα διαρκούσε περισσότερο από δύο ώρες.
Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.
Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.
Μπλόκα και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - ΠύργουΚινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.
