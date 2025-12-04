Κάηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερις μηχανές μετά από φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στα Χανιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο πίσω από το διαμέρισμα και να κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (4/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παντελάκηδων, στην περιοχή Λενταριανών Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο πίσω από το διαμέρισμα και να κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.


Εκεί βρίσκονταν σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς τέσσερις μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο. 

Οι γείτονες άκουσαν δυνατές εκρήξεις και αμέσως μετά είδαν μαύρους καπνούς και το διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο σπίτι.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο έξω από την πολυκατοικία έχουν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι.

Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

