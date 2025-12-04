Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κάηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερις μηχανές μετά από φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στα Χανιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κάηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερις μηχανές μετά από φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στα Χανιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο πίσω από το διαμέρισμα και να κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (4/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παντελάκηδων, στην περιοχή Λενταριανών Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο πίσω από το διαμέρισμα και να κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.
Εκεί βρίσκονταν σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς τέσσερις μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο.
Οι γείτονες άκουσαν δυνατές εκρήξεις και αμέσως μετά είδαν μαύρους καπνούς και το διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο σπίτι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο έξω από την πολυκατοικία έχουν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι.
Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο πίσω από το διαμέρισμα και να κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.
Εκεί βρίσκονταν σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς τέσσερις μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο.
Οι γείτονες άκουσαν δυνατές εκρήξεις και αμέσως μετά είδαν μαύρους καπνούς και το διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο σπίτι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο έξω από την πολυκατοικία έχουν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι.
Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.
Ειδήσεις σήμερα
Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα
Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Πάρτον τηλέφωνο να σταματήσει τον πόλεμο» της είπε, «δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» του απάντησε
Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα
Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Πάρτον τηλέφωνο να σταματήσει τον πόλεμο» της είπε, «δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» του απάντησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα