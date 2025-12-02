Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Ελληνικό Τροχαία όριο ταχύτητας Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 55χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 179 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα, γεγονός που δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης


