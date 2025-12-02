Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα
Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 55χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 179 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα, γεγονός που δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
