Η κακοκαιρία Adel φεύγει - Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές την Κυριακή, με ήπιο καιρό οι επόμενες ημέρες
Ο Τάσος Αρνιακός προβλέπει πως την Κυριακή στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια - Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως τις επόμενες 3-4 ημέρες θα υπάρξει «καιρική ανάπαυλα» - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Ο καιρός ομαλοποιείται με την κακοκαιρία Adel να αποτελεί παρελθόν. Την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο.
Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός προβλέπει πως την Κυριακή στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9-17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με όσα έγραψε στο Facebook o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τις επόμενες 3-4 ημέρες θα υπάρξει «καιρική ανάπαυλα», μετά τα έντονα φαινόμενα που προκάλεσε η Adel και την Πέμπτη θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές.
Παράλληλα, ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για «σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια» μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο τελευταίος μήνας του 2025 έχει πολλές πιθανότητες να είναι ζεστός κατά δύο βαθμούς, σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα της εποχής.
Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, την Κυριακή θα εκδηλωθούν ομίχλες στα ηπειρωτικά και νεφώσεις στα ανατολικά του Αιγαίου με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ που θα φτάσουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 13-15 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.
Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βρόχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.
Ο καιρός τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.
Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Πρόγνωση για την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βρόχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
