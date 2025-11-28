Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας: Το 80% των παιδιών έχει βελτιωμένο δείκτη μάζας σώματος
Από τα παιδιά που συμμετέχουν, το 80% έχει χάσει λίπος και όχι απλώς κιλά, σύμφωνα με την Ειρήνη Αγαπηδάκη
Ενθαρρυντική είναι η πορεία της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει ήδη περίπου 1.000 παιδιά και οικογένειες. Το 70% των παιδιών που εντάσσονται στη δράση είναι ηλικίας 5-12 ετών.
Μάλιστα, βάσει των μετρήσεων, είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη η καταγραφή ότι το 80% των παιδιών παρουσιάζει βελτιωμένο Δείκτη Μάζας Σώματος, χάνοντας κυρίως λίπος, όχι απλώς κιλά, βελτιώνοντας παράλληλα κλινικούς δείκτες που σχετίζονται με αυξημένη χοληστερόλη ή υπέρταση, τόνισε, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη, σήμερα η χώρα μας καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Γι' αυτό το λόγο, υπογράμμισε, πλέον, με βάση την επιστημονική κατεύθυνση, έχει επιλεγεί μια διαδικασία ισορροπημένης διατροφής για τα παιδιά.
Αναφερόμενη στη διατροφική τηλεσυμβουλευτική, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η υπηρεσία λειτουργεί πανελλαδικά, διευκολύνοντας
την πρόσβαση των οικογενειών σε απομακρυσμένες περιοχές.
Η κυρία Αγαπηδάκη απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση προς τους γονείς να εμπιστευτούν την πρωτοβουλία και να ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι με τη δράση αυτή στηρίζονται ουσιαστικά οι οικογένειες.
«Η παιδική παχυσαρκία υπονομεύει την υγεία των παιδιών και τη μελλοντική ποιότητα ζωής τους. Με αυτή τη δράση στηρίζουμε ουσιαστικά τις οικογένειες, όχι μέσα από στερήσεις, αλλά μέσα από την εκπαίδευση, την ισορροπία και υγιείς καθημερινές συνήθειες», κατέληξε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
