Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130 από τη Ρόδο, έφτασε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11), η σορός του 19χρονου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο, την Τετάρτη.

Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 28-11-2025 στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.


