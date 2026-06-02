«Το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφετε στις Πανελλαδικές», γράφει πανό έξω από οικοδομή στον Άλιμο
Ένα εντελώς απρόσμενο μήνυμα συμπαράστασης προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, ανήρτησαν οι εργαζόμενοι σε οικοδομή κοντά στο 3ο ΓΕΛ Αλίμου, το οποίο αυτές τις ημέρες λειτουργεί σαν εξεταστικό κέντρο.
Με ευχές για επιτυχία και καθησυχάζοντας τα παιδιά ότι τις ώρες των εξετάσεων, το εργοτάξιό τους θα είναι «πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη», οι ευαισθητοποιημένοι γείτονες βρήκαν αυτό τον πρωτότυπο τρόπο να εκφράσουν το σεβασμό τους στην προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. Δεσμεύονται, μάλιστα, να στείλουν σε «εξεταστική άδεια» τα κομπρεσέρ, τα τρυπάνια και όλα τα εργαλεία, που προκαλούν θόρυβο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να παραμείνουν απερίσπαστοι όση ώρα διαρκεί η τρίωρη εξέταση.
Στο πανό, που έχει αναρτηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία, δεν παραλείπουν μάλιστα να προτρέψουν τα παιδιά να μην αγχωθούν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο στα αμφιθέατρα αλλά χτίζεται και στα εργοτάξια – «τα έξυπνα μυαλά εδώ είναι πάντα περιζήτητα», κλείνουν το ενθαρρυντικό τους μήνυμα.
Τη φωτογραφία ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα συγκινημένος ο πατέρας υποψήφιας μαθήτριας, με την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθώς βρίσκεται δίπλα στο σχολείο της κόρης του, που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο.
