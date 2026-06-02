Πανελλαδικές 2026: Στην «καρδιά» των εξετάσεων οι υποψήφιοι με τα μαθήματα Προσανατολισμού
Ξεκινά η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών - Παράλληλα με τις Πανελλαδικές, ξεκίνησαν σήμερα, 2/6 οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια της χώρας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15/6
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φετινή διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων καλούνται να εξεταστούν σε τρία από τα σημαντικότερα μαθήματα του προγράμματος: οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα διαγωνιστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές των Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Βιολογία.
Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν τη δική τους εξεταστική διαδρομή. Σήμερα, ολοκληρώθηκαν ομαλά οι εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα),το οποίο αποτελεί μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου.
Τα επόμενα εξεταστικά «ραντεβού»Η διαδικασία των Πανελλαδικών για τους μαθητές των ΓΕΛ συνεχίζεται την
Παρασκευή 5 Ιουνίου, όταν οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Λατινικά. Την ίδια ημέρα, οι μαθητές των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας θα διαγωνιστούν στη Χημεία, ενώ οι υποψήφιοι των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Πληροφορική.
Ξεκινά η αξιολόγηση των γραπτώνΟ μηχανισμός βαθμολόγησης των γραπτών έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση στα γραπτά των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.
Κατά τη διάρκεια της πειραματικής βαθμολόγησης, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν ασάφειες ή ειδικά ζητήματα, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διόρθωση των γραπτών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκδίδονται συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις προς τα βαθμολογικά κέντρα, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία και δίκαιη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.
Η κανονική βαθμολόγηση για τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας.
Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές ξεκίνησαν στις 29/5 για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.
Σε εξεταστικούς ρυθμούς ολόκληρη η Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΠαράλληλα με τις Πανελλαδικές, ξεκίνησαν σήμερα, 2/6 οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια της χώρας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15/6 ενώ συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, για να ολοκληρωθούν στις 12/6.
