«Μαμά είσαι καλά;» - Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και μετά της έστειλε μήνυμα στο κινητό για να έχει άλλοθι

Είχε κλείσει τις κάμερες και στο δικό της σπίτι προκειμένου να μη διαπιστωθεί η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της το μοιραίο βράδυ