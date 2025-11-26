«Μαμά είσαι καλά;» - Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και μετά της έστειλε μήνυμα στο κινητό για να έχει άλλοθι
«Μαμά είσαι καλά;» - Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και μετά της έστειλε μήνυμα στο κινητό για να έχει άλλοθι

Είχε κλείσει τις κάμερες και στο δικό της σπίτι προκειμένου  να μη διαπιστωθεί η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της το μοιραίο βράδυ

«Μαμά είσαι καλά;» - Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και μετά της έστειλε μήνυμα στο κινητό για να έχει άλλοθι
Την ώρα που η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές με την απολογία της να προγραμματίζεται για την Παρασκευή, νέα στοιχεία έρχονται φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που έδρασε η καθ’ ομολογία δολοφόνος μετά τη διάπραξη του στυγερού εγκλήματος.

Έφτασε στα Δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη


«Μαμά είσαι καλά;»


Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη, θέλοντας να δημιουργήσει άλλοθι φέρεται να έστειλε μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και έγραφε «μαμά είσαι καλά;». Μετά την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών διαπιστώθηκε πως το μήνυμα είχε στείλει η 46χρονη δράστιδα.

«Κόπηκε το ρεύμα»

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η 46χρονη νύφη του θύματος φέρεται να έκλεισε προσωρινά τις κάμερες τα ξημερώματα της δολοφονίας και στο δικό της σπίτι προκειμένου να μη διαπιστωθεί από τις Αρχές η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της.

Μάλιστα, φέρεται να έλεγε στο οικείο περιβάλλον της πως το μοιραίο πρωινό είχε κοπεί το ρεύμα για κάποιες ώρες. Όπως είχε ισχυριστεί η ίδια είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της ενώ ο σύζυγός της έλειπε για να εργαστεί.

«Η 75χρονη βρέθηκε σκεπασμένη με κουβέρτα»

Κι ενώ η 46χρονη είχε στήσει το σκηνικό του εγκλήματος με τρόπο που να παραπέμπει σε ληστεία, έσπευσε να σκεπάσει το θύμα με κουβέρτα αφήνοντας τη πεθερά της να ξεψυχήσει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε στο υπνοδωμάτιο του θύματος όπου και βρέθηκαν δύο συρτάρια ανοιχτά.
Σαλαμίνα: Μετά τη δολοφονία της πεθεράς της η 46χρονη της έστειλε SMS για να δημιουργήσει άλλοθι



