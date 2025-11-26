Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Εύβοια - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τεταρτης (26/11) στην περιοχή Αβδελοπήγαδο στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα και βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Κύμης.
Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
