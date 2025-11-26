Διαγράφηκαν οκτώ φοιτητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αφορά εισακτέους που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά