Διαγράφηκαν οκτώ φοιτητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών
Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αφορά εισακτέους που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την διαγραφή οκτώ επιτυχόντων από τη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αφορά εισακτέους που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η απόφαση ελήφθη με βάση τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και τα σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τα οποία αποδεικνύουν την μη παρουσίαση των επιτυχόντων για τον προβλεπόμενο έλεγχο.
Αναλυτικά η απόφαση με τους διαγραφέντες πρωτοετείς:
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίζει:
1. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ 2024, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μπούχλη Ιωσήφ του Ιωάννη, διότι αυτός δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 3298571126/20.10.2025).
2. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ 2024, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ρέστα Ιωάννη του Βασιλείου, διότι αυτός δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 3231224210/20.10.2025).
3. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ 2024, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Δημητρίου Ιωάννη του Αναστασίου, διότι αυτός δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 4511957114/20.10.2025).
4. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ 2023, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Θεοδώρου Ιωάννη του Ευαγγέλου, διότι αυτός δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 1511411634/20.10.2025).
5. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ 2023, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, την εισακτέα στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Πουρίδου Μαρία του Λαζάρου, διότι αυτή δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 6655971711/20.10.2025).
6. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Τσώνη Κωνσταντίνο του Αναστασίου, διότι αυτός δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 4682497936/20.10.2025).
7. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία 10% ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 2024, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, την εισακτέα στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Κοκοτσάκη Μαρία του Νικολάου, διότι αυτή δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και υποβολή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με το (ι) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 1181165492/20.10.2025).
8. Διαγράφει από τον πίνακα των επιτυχόντων στην κατηγορία ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ, όπως αυτός προκύπτει βάσει του (ε) σχετικού, τον εισακτέο στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Κοκολόγο Αθανάσιο Ραφαήλ του Γεωργίου, διότι αυτός παραιτήθηκε από την Σχολή Πυροσβεστών σύμφωνα με το (ιβ) σχετικό έγγραφο. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης: 6981881231/20.10.2025). Η απόφασή μας αυτή να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.
Δείτε την απόφαση σε pdf
