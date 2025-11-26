Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Θεσσαλονίκη: Πήραν αμάξι για test drive από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και... εξαφανίστηκαν
Σχηματίστηκε δικογραφία αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται σε βάρος ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, πήγαν σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πήραν ένα αυτοκίνητο για να το οδηγήσουν δοκιμαστικά ενόψει υποτιθέμενης αγοράς και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
Η παθούσα εταιρεία - αντιπροσωπεία αυτοκινήτων κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και έτσι σε βάρος των τριών δραστών σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.
Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται κατά ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος συνεχίζονται.
