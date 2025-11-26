Θεσσαλονίκη: Πήραν αμάξι για test drive από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και... εξαφανίστηκαν

Σχηματίστηκε δικογραφία αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται σε βάρος ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα