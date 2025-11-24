Δραματική αεροδιακομιδή 37χρονου που υπέστη έμφραγμα και εγκεφαλικό - Μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Πάτρα
Η κακοκαιρία δεν επέτρεπε αρχικά τη μεταφορά του ασθενούς - Πλέον νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας

Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση για να κρατηθεί στη ζωή ένας 37χρονος άνδρας στήθηκε την Κυριακή στην Κεφαλονιά, όταν υπέστη ταυτόχρονα έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η υγεία του παρουσίαζε σοβαρή επιδείνωση, καθώς είναι διαβητικός και κάθε λεπτό καθυστέρησης αύξανε τον κίνδυνο.

Ο άνδρας είχε εισαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα σε μεγαλύτερη μονάδα. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο εναέριο μέσο, ενώ η κακοκαιρία που έπληττε την περιοχή καθιστούσε αδύνατες τις πτήσεις των ελικοπτέρων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ασθενή.

Η πολύωρη αναμονή —που ξεπέρασε το 24ωρο— επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη οριακή κατάσταση του 37χρονου. Τελικά, χθες το πρωί, κατέστη εφικτή η αεροδιακομιδή του με το ελικόπτερο AW-109 TREKKER, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ελληνικό κράτος και το ΕΚΑΒ. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας για εξειδικευμένη φροντίδα.

