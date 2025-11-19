Δημήτρης Αναστασόπουλος στο protothema: Ανάγκη θωράκισης του δικηγορικού επαγγέλματος - Να καταργηθεί ο νόμος για τα τεκμαρτά εισοδήματα

Ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τονίζει ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η βαριά εγκληματικότητα παραμένει υψηλή