Δημήτρης Αναστασόπουλος στο protothema: Ανάγκη θωράκισης του δικηγορικού επαγγέλματος - Να καταργηθεί ο νόμος για τα τεκμαρτά εισοδήματα

Ο δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη μιλάει για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα αλλά και την τάση της δικομανίας που έχουμε σαν λαός.
Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι, παρότι έχει πολιτικές απόψεις, η στάση του ως δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ «δεν καθορίζεται από αυτές».
Όπως σημειώνει, έχει συγκρουστεί αρκετές φορές με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των δικηγόρων.
Ένα από τα ζητήματα για τα οποία επιμένει είναι η κατάργηση του τεκμηρίου, το οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο σφάλμα» και τονίζει ότι κάτι το οποίο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.
Παράλληλα, αναφέρεται στη μεγάλη αποχή των δικηγόρων τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της συμμετοχής στις εκλογές είναι κρίσιμο για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.
Ο κ. Αναστασόπουλος σημειώνει ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» και δηλώνει αποφασισμένος να το αποδείξει στην πράξη, εφόσον εκλεγεί. Παράλληλα, τονίζει ότι οι αμοιβές των δικηγόρων πρέπει να αυξηθούν, ενώ έκανε λόγο για ένα «κορεσμένο» επάγγελμα μιας και υπάρχουν περίπου 25.000 δικηγόροι μόνο στην Αθήνα.
Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτελούν οι εξετάσεις και η ανάγκη αναμόρφωσής τους. Όπως αναφέρει, στόχος είναι «να προασπίσουμε το επάγγελμα», με αλλαγές που θα εφαρμοστούν με μεταβατικό στάδιο, ώστε οι νέοι δικηγόροι να προσαρμοστούν.
Υπογραμμίζει επίσης ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η βαριά εγκληματικότητα παραμένει υψηλή, ενώ τονίζει ότι πλέον προβλέπεται έκτιση ποινής και για πλημμελήματα.
Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρεται και στον νέο δικαστικό χάρτη, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές πρέπει να συνοδευτούν από ουσιαστική επιτάχυνση στην έκδοση αποφάσεων και επίλυση των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται.
Σημαντικό, κατά τον ίδιο, είναι και το στοίχημα των αποφάσεων που θα εκδίδουν οι δικαστές στα Ειρηνοδικεία, καθώς αυτό θα καθορίσει την ποιότητα και την ταχύτητα της Δικαιοσύνης.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, οι αμοιβές και η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων στα συμβόλαια, με τον κ. Αναστασόπουλο να δίνει έμφαση στην ανάγκη αποκατάστασης της ισορροπίας υπέρ του κύρους του επαγγέλματος.
Παράλληλα, αναφέρει ότι στη χώρα υπάρχει τάση «δικομανίας», αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι δικηγόροι δεν ποντάρουν στις μικρές και πολυάριθμες υποθέσεις. Αντιθέτως, είναι υπέρ της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία, όπως λέει, συμφέρει και τους πολίτες και τη Δικαιοσύνη.