Η ζωή της «serial killer ηγουμένης» Μαριάμ Σουλακιώτη εμπνέει ταινία τρόμου - Ξεκινούν τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Τα εγκλήματα και η σύλληψη

Οι δίκες και η φυλάκιση

Ενώ η επίσημη θητεία της Σουλακιώτη ως ηγουμένης άρχισε το 1950, η ίδια επιτελούσε το έργο της ηγουμένης από το 1939, «αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για το μοναστήρι», όταν ο Ματθαίος ήταν 78 ετών. Η υγεία του Ματθαίου λέγεται ότι άρχισε να φθίνει κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση να επιβλέπει αποτελεσματικά τη Σουλακιώτη και να εξαρτάται περισσότερο από αυτήν.Όταν η υγεία του Ματθαίου άρχισε να κλονίζεται σοβαρά το 1950, η ήδη σημαντική επιρροή της Σουλακιώτη πάνω του αυξήθηκε με τη σειρά της. Μετά τον θάνατό του, η Σουλακιώτη τον διαδέχθηκε ως ηγουμένη της μονής.Ο φερόμενος τρόπος δράσης της Σουλακιώτη ήταν να ενθαρρύνει πλούσιες γυναίκες να ενταχθούν στο μοναστήρι και κατόπιν να τις βασανίζει μέχρι να δωρίσουν τις περιουσίες τους στο μοναστήρι. Μόλις τα χρήματα δωρίζονταν, η Σουλακιώτη τα καταχραζόταν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σκότωνε τη δωρήτρια. Από το 1940 και μετά, αφού έθεσε υπό τον έλεγχό της τις υπόλοιπες μοναχές του μοναστηριού, λέγεται ότι τις έστελνε σε όλη την Ελλάδα για να αναζητήσουν πλούσιες «γεροντοκόρες, χήρες [και] οικογένειες» για να προσηλυτίσουν.Το Reuters ανέφερε ότι κατά τη σύλληψή της είχε συγκεντρώσει με αυτόν τον τρόπο 300 σπίτια και αγροκτήματα σε όλη την Ελλάδα μαζί με «χρυσό και κοσμήματα αξίας χιλιάδων λιρών». Μια από τις καταγγέλλουσες, η, δήλωσε ότι κρατήθηκε σε κελί απομόνωσης και βασανίστηκε μέχρι να παραδώσει περιουσία αξίας 118 εκατομμυρίων δραχμών.Η Σουλακιώτη τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή της αστυνομίας όταν έγινε ανώνυμη καταγγελία από την κόρη μιας πλούσιας γυναίκας που είχε κληροδοτήσει όλη της την περιουσία στο μοναστήρι, η οποία επέμενε ότι η μητέρα της δεν θα το έκανε αυτό χωρίς να την αναγκάσουν, και κατηγόρησε τη διοίκηση του μοναστηριού για «εκβιασμούς και απειλές». Ακολούθησαν πολλές άλλες παρόμοιες καταγγελίες.Περισσότεροι από 85 αξιωματικοί της Αστυνομίας Πόλεων εισέβαλαν για πρώτη φορά στους χώρους της μονής τη νύχτα της, συνοδευόμενοι από έναν αντιεισαγγελέα, έναν δικαστή και έναν ιατροδικαστή, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε όλη τη νύχτα. Μόλις εισήλθαν, με τη βία μετέφεραν και ταπου βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, αναγκασμένοι να αποσπάσουν τα χέρια των μοναχών, σε ορφανοτροφεία «όπου το μέλλον τους δεν ήταν πολύ καλύτερο». Η αστυνομία απελευθέρωσε επίσης «αρκετές ημίγυμνες υποσιτισμένες και άρρωστες ηλικιωμένες γυναίκες δεμένες σε υπόγεια».Οι αρχικές κατηγορίες που οι εισαγγελείς θεώρησαν ότι μπορούσαν να αποδείξουν, επέφεραν ελαφρές ποινές:. Καθώς προέκυπταν όμως περισσότερα στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων για πολύ πιο σοβαρά εγκλήματα, το κατηγορητήριο κατά της Σουλακιώτη αναθεωρήθηκε επανειλημμένα.Τον Φεβρουάριο του 1951, ο εισαγγελέας απήγγειλε περαιτέρω κατηγορίες στην ηγουμένη, μαζί με δεκατρείς άλλες μοναχές και μοναχούς, με κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία, απάτη, πλαστογραφία διαθήκης, εκβιασμός και βασανιστήρια, με τη Σουλακιώτη να λαμβάνει το πιο αυστηρό κατηγορητήριο.Η κατηγορούσα αρχή ισχυρίστηκε επίσης ότι η αυστηρή τήρηση ασκητικών πρακτικών από τους τροφίμους του μοναστηριού οδήγησε στον. Τα εν ζωή θύματα της διοίκησης του μοναστηριού, κατηγόρησαν επίσης την Σουλακιώτη ότι τους βασάνισε, τους φυλάκισε ψευδώς και τους ξυλοκόπησε.Η Σουλακιώτη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον της μέχρι το θάνατό της, χλευάζοντάς τες ως «. Λέγεται ότι δέχτηκε όλες τις ποινικές της καταδίκες «χωρίς συγκίνηση» κάνοντας μόνο τον σταυρό της και λέγοντας μια σιωπηλή «προσευχή εκδίκησης» στον «Άγιο Ματθαίο».Συνολικά, η Σουλακιώτη καταδικάστηκε σε τρεις διαφορετικές δίκες: μία μεταξύ 1951-1952 και δύο το 1953, με την τελευταία να τελειώνει λίγους μήνες πριν από το θάνατό της. Κατά την πρώτη δίκη της, της επιβλήθηκε ποινή 26 μηνών, κατά τη δεύτερη δίκη της, 10 έτη ταυτόχρονα και κατά την τρίτη δίκη της, τέσσερα επιπλέον έτη, διαδοχικά. Πέθανε στις φυλακές Αβέρωφ στις 23 Νοεμβρίου 1954, όταν ήταν 71 ετών.Ο αριθμός των θυμάτων της Σουλακιώτη παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο. Ο πιο συχνά αναφερόμενος αριθμός των 27 δολοφονιών και των 150 ανθρωποκτονιών εξ αμελείας από φυματίωση προέρχεται από ιατρικές καταθέσεις κατά τη διάρκεια της δίκης της. Οι αρχές, ωστόσο, κάποια στιγμή ισχυρίστηκαν ότι είχε σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους!