Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για την δεύτερη υπόθεση revenge porn
Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για την δεύτερη υπόθεση revenge porn
Ο τηλεπαρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους - Είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας
Ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στον Στάθη Παναγιώτοπουλο, για την υπόθεση revenge porn.
Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής κρίθηκε ένοχος για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου και συγκεκριμένα για την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ' εξακολούθηση.
Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα καθώς έκρινε ότι δεν έγινε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο θύμα. Επιπλέον, του αναγνώρισε και ελαφρυντικό.
Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα της καταγγέλλουσας, με βασική μάρτυρα την παθούσα. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην τηλεπαρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη - μέσω των συνηγόρων του- από την παθούσα και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την βλάψει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος είχε καταδικαστεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης γυναίκας. Παράλληλα, εκκρεμεί κι ακόμη μια δικογραφία με το ίδιο αδίκημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής κρίθηκε ένοχος για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου και συγκεκριμένα για την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ' εξακολούθηση.
Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα καθώς έκρινε ότι δεν έγινε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο θύμα. Επιπλέον, του αναγνώρισε και ελαφρυντικό.
Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα της καταγγέλλουσας, με βασική μάρτυρα την παθούσα. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην τηλεπαρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη - μέσω των συνηγόρων του- από την παθούσα και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την βλάψει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος είχε καταδικαστεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης γυναίκας. Παράλληλα, εκκρεμεί κι ακόμη μια δικογραφία με το ίδιο αδίκημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα