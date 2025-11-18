Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για την δεύτερη υπόθεση revenge porn

Ο τηλεπαρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους - Είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας