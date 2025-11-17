Έντεκα συλλήψεις γύρω από το Πολυτεχνείο - Βρέθηκε σφυρί και ναρκωτικά
Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι - Οι αστυνομικοί έκαναν 43 προσαγωγές
Σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, πριν και κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από τους 11 συλληφθέντες ο ένας είχε πάνω του ένα σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων, όχι ιδιαίτερης σημασίας, αλλά επειδή θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.
