Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για το πρόγραμμα Σπίτι μου II - Τι αλλάζει για τους δικαιούχους
Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για το πρόγραμμα Σπίτι μου II - Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Νέα προθεσμία υπαγωγής, νέες ημερομηνίες εκταμίευσης και σημαντικές αυξήσεις στα
εισοδηματικά κριτήρια

Στέλιος Κράλογλου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» έως τις 31 Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, διευκρινίζοντας ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε μοιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι το πρόγραμμα έχει ήδη φτάσει στο 65%, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν κλειδώσει και περισσότερους από 11.000 νέους να έχουν αγοράσει κατοικία. Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα είναι κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπει ο κανόνας του προγράμματος.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Το όριο για άγαμο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για ζευγάρι από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση ανά παιδί αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια που σήμερα καλύπτεται έως τα 36.000 ευρώ, πλέον θα καλύπτεται έως τα 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000).

Οπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, οι υπαγωγές αφορούν ολόκληρη τη χώρα, με περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να καταγράφουν πάνω από 850 εγκρίσεις, ενώ σε όλη την επικράτεια αγοράζονται αξιοπρεπή και λειτουργικά σπίτια, με το μέσο εμβαδόν στα 90 τ.μ. και τη μέση αξία περίπου στις 150.000 ευρώ -στοιχεία που δείχνουν πως το πρόγραμμα ενισχύει όχι μόνο τους αγοραστές αλλά και τις τοπικές αγορές κατοικίας.

