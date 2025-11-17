Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας 52χρονος νεκρός μετά από σύγκρουση οχημάτων

Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Ακόμη δύο άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο
Ένας 52χρονος είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, που μετρά 33 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα από την αρχή του έτους.
Ο 52χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο, λίγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, ενώ ακόμα δύο άνδρες τραυματίστηκαν.
Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με έτερο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του. Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Πηγή: creta24
