Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας 52χρονος νεκρός μετά από σύγκρουση οχημάτων
Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας 52χρονος νεκρός μετά από σύγκρουση οχημάτων

Ακόμη δύο άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας 52χρονος νεκρός μετά από σύγκρουση οχημάτων
Ένας 52χρονος είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, που μετρά 33 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα από την αρχή του έτους.

Ο 52χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο, λίγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, ενώ ακόμα δύο άνδρες τραυματίστηκαν.

Πως έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στα οποία επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους.

Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με έτερο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του. Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: creta24

