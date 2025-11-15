Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή για μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό
ΕΛΛΑΔΑ
Άγνωστος Στρατιώτης Ρουβίκωνας

Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή για μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό

Οι 23 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν για άλλες δύο κατηγορίες, τη βία κατά των υπαλλήλων και την άρνηση δακτυλοσκόπησης

Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή για μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό
Βασιλική Κόκκαλη
Ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σήμερα Σάββατο στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο Σύνταγμα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε αυτόφωρο και κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση διατάξεων του νόμου για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τον οποίο ψήφισε πρόσφατα η Βουλή.

Οι 23 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι μόνο για το συγκεκριμένο αδίκημα και αθωώθηκαν για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, τη βία κατά υπαλλήλων και την άρνηση δακτυλοσκόπησης. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε πάντως το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων. Η απόφαση ήταν πλήρως εναρμονισμένη με την εισαγγελική πρόταση.

Ενώπιον του δικαστηρίου οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.

Βασιλική Κόκκαλη
