Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ - «Θα σας τελειώσω» απειλούσε τους αστυνομικούς

Οδηγός στο αυτοκίνητο που επέβαινε η δημοσιογράφος ήταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα