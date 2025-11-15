Τραγικό τέλος για 43χρονο στην Αρχαία Κόρινθο: Ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε, σταμάτησε και πέθανε
Αρχαία Κόρινθος

Τραγικό τέλος για 43χρονο στην Αρχαία Κόρινθο: Ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε, σταμάτησε και πέθανε

Οδηγός φορτηγού ο 43χρονος - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου

Τραγικό τέλος για 43χρονο στην Αρχαία Κόρινθο: Ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε, σταμάτησε και πέθανε
Τραγικό τέλος είχε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το korinthostv.gr, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

