Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες
Εξιχνιάστηκαν 11 διαρρήξεις, 6 κλοπές οχημάτων και κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος - Είχαν αποκομίσει παράνομα 503.740 ευρώ - Σε σπίτια και αποθήκες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και εξοπλισμός
Στην ταυτοποίηση έξι μελών εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 51, 30, 36, 39, 45 και 34 ετών, που διέπρατταν διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες κατά το διάστημα από 18-05-2020 έως 23-08-2021, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (13/11) η Αστυνομία.
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 11 διαρρήξεις, 6 κλοπές οχημάτων και κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος. Από τα ανωτέρω κλεμμένα οχήματα, βρέθηκαν τα 5 τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται σε 503.740 ευρώ.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για τους φορητούς ραδιοπομποδέκτες και την παρακολούθηση ραδιοφάσματος, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ο 45χρονος και ο 34χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.
Όπως προέκυψε, μετά από έρευνα της Αστυνομίας, οι δράστες το διάστημα από 02-05-2020 έως και 15-08-2021, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση προκειμένου να προβαίνουν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση στην τέλεση κακουργημάτων και ειδικότερα σε διαρρήξεις ΑΤΜ, τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκτός τραπεζών (off-site) με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι, μετέβαιναν στους στόχους τους βραδινές ώρες με τη χρήση Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, τα οποία είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο και προέβαιναν στη διάρρηξη των ΑΤΜ, με χρήση οξυγόνου ή πλάσματος ή ακόμη και εκρηκτικών υλών (μέθοδος «pizzaslide»).
Για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν προμηθευτεί ειδικά εργαλεία (σφυριά, βαριοπούλες, κατσαβίδια, φακούς κεφαλής, κ.λπ) και ρουχισμό (φόρμες-στολές, γάντια εργασίας, κουκούλες τύπου fullface, κ.λπ), καθώς και ειδικό εξοπλισμό διάρρηξης (αυτοσχέδιες μεταλλικές λαβίδες, εκρηκτικές ύλες και φορείς εκρηκτικών υλών, ελάσματα, μανόμετρα, φιάλες που περιείχαν εύφλεκτο αέριο για τη μέθοδο της οξυγονοκοπής ή κοπής πλάσματος).
Επιπλέον, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν ασύρματους και κινητά τηλέφωνα ενώ είχαν ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο επιτηρούσε τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, κατείχαν ισχυρό οπλισμό, όπως πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το επίπεδο προετοιμασίας τους, ακόμη και για συμπλοκή με αστυνομικούς ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη και να διατηρήσουν τη λεία τους.
Ως «ορμητήρια», καθώς και χώρους αποθήκευσης του εξοπλισμού τους, χρησιμοποιούσαν τρεις αποθηκευτικούς χώρους σε συγκεκριμένα σημεία σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ τα κλεμμένα οχήματα που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν έπειτα ολοσχερώς.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 29 φυσίγγια,
- πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια,
- πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια κρότου,
- επιχειρησιακός ρουχισμός και εξοπλισμός, καθώς και
- πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης συνεχίζεται.
