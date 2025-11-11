Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο - Έρευνα με ελικόπτερο για αγνοούμενους
Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο - Έρευνα με ελικόπτερο για αγνοούμενους
Ανετράπη η βάρκα που επέβαιναν - Έχουν διασωθεί 56 άτομα - Στο σημείο επιχειρούν το Λιμενικό και η Frontex
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιείται στα νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex.
Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη και σπεύδουν δύο του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
Από το λιμάνι της Καραβέ επιβιβάστηκε σε πλωτό μέσο η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Γαύδου, συνοδεία λιμενικού, προκειμένου να προσφέρει άμεσα πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που εντοπίστηκαν στο νερό, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Οι 56 που διασώθηκαν μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ. Μετά την παροχή ιατρικής υποστήριξης στη Γαύδο, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στα Χανιά.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex.
Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη και σπεύδουν δύο του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
Από το λιμάνι της Καραβέ επιβιβάστηκε σε πλωτό μέσο η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Γαύδου, συνοδεία λιμενικού, προκειμένου να προσφέρει άμεσα πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που εντοπίστηκαν στο νερό, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Οι 56 που διασώθηκαν μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ. Μετά την παροχή ιατρικής υποστήριξης στη Γαύδο, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στα Χανιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα