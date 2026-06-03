Πρώτοι στις επιλογές των δικαστών και εισαγγελέων οι Λυμπερόπουλος και Μπακέλας για τις θέσεις προέδρου και εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Από το συμβούλιο της Επικρατείας πρώτη αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπραίμη - Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα





Από την ψηφοφορία στον Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Ευάγγελoς Μπακέλας, ενώ από το συμβούλιο της Επικρατείας η Παρασκευή Μπραίμη, σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ Ηλία Μάζου.







Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58 ψήφους και δεύτερος με 48 ψήφους ήρθε ο Σωκράτης Πλαστήρας, ενώ για τον εισαγγελικό κλάδο μετά τον Ευάγγελo Μπακέλα που έλαβε18 ψήφους, ενώ σε απόσταση αναπνοής με 16 ψήφους είναι ο Βασίλειος Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.



Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι από την Ολομέλεια των αρεοπαγιτών για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελoς Μπακέλας για την θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου έλαβε 70 ψήφους.



Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Μαζί κρεμούν την τήβεννο εννέα αντιπρόεδροι από τον Άρειο Πάγο και 5 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.



Ακόμη, από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να καλυφθεί από την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Άννα Λυγωμένου, η κενωθείσα θέση του γενικού επιτρόπου Επικρατείας Σταμάτη Πουλή.



Τώρα διαδικαστικά. Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδης και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποία θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.



Κλείσιμο Άρειος Πάγος Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:



- Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58



- Σωκράτης Πλαστήρας 48



- Χρυσούλα Πλατιά 51



Οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, όπως και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας προσήλθαν στις κάλπες για να προεπιλέξουν τους συναδέλφούς τους για τις θέσεις που πρόκειται να κενωθούν την 30η Ιουνίου 2026.Από την ψηφοφορία στον Άρειο Πάγο πρώτοι στις επιλογές των συναδέλφων του αναδείχθηκαν ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγουκαι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο, ενώ από το συμβούλιο της Επικρατείας η, σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ Ηλία Μάζου.Τα αποτελέσματα των δικαστικών εκλογών επιβεβαιώνουν δημοσίευμα του ΘΕΜΑΤΟΣ που είχε προαναγγείλει ότι νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελoς Μπακέλας.Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβεκαι δεύτερος μεήρθε ο, ενώ για τον εισαγγελικό κλάδο μετά τον Ευάγγελo Μπακέλα που έλαβε18 ψήφους, ενώ σε απόσταση αναπνοής με 16 ψήφους είναι ο, αδελφός του υπουργού ΔικαιοσύνηςΠάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι από την Ολομέλεια των αρεοπαγιτών για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελoς Μπακέλας για την θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου έλαβε 70 ψήφους.Με το πέρας του φετινού δικαστικού έτους από τον Άρειο Πάγο αποχωρεί τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όσο και ο εισαγγελέας. Μαζί κρεμούν την τήβεννο εννέα αντιπρόεδροι από τον Άρειο Πάγο και 5 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.Ακόμη, από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να καλυφθεί από την αρχαιότερη αντιπρόεδρο, η κενωθείσα θέση του γενικού επιτρόπου ΕπικρατείαςΤώρα διαδικαστικά. Ταθα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδης και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποία θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.- Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58- Σωκράτης Πλαστήρας 48- Χρυσούλα Πλατιά 51

- Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43



- Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40



- Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39



- Αικατερίνη Χονδρορίζου 35



- Βαρβάρα Πάπαρη 19



- Μιχαήλ Αποστολάκης 4



Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα κατά σειρά ψήφων έχει ως εξής:



- Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 18



- Βασίλειος Φλωρίδης 16



- Δημήτριoς Μητρoυλιάς 10



- Μαρία Γκαvέ 10



- Άvvα Καλoυτά 7



- Ευσταθία Καπαγιάννη 7



- Στυλιανός Κωσταρέλλος 6



- Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη 2



- Ελέvη Καρκαμπoύvα 1



- Σoφoκλής Λoγoθέτης 1



Η ψηφοφορία για την ανάδειξη εισαγγελέα του από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:



- Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 70



- Βασίλειος Φλωρίδης 62



- Ευσταθία Καπαγιάννη 32



- Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29



- Μαρία Γκαvέ 26



Συμβούλιο της Επικρατείας Οι προεπιλογές των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι μπορεί να επιλεγούν για να καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας έχουν ως εξής:



1) Παρασκευή Μπραίμη έλαβε 49



2) Χριστίνα Σιταρά 35



3) Σοφία Βιτάλη 25



4) Μαρία Σωτηροπούλου 25



5) Δημήτρης Βασιλειάδης 25



6) Βασίλης Ανδρουλάκης 23



7) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη 22



8) Ρωξάνη Γιαννουλάτου 20