Μοντέλο shop in shop για τα ΕΛΤΑ – Στο τραπέζι η «φιλοξενία» τους στα ΚΕΠ
Μοντέλο shop in shop για τα ΕΛΤΑ – Στο τραπέζι η «φιλοξενία» τους στα ΚΕΠ
Το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματικές πράξεις και συναλλαγές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο
Καθώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων βρίσκεται υπό αναθεώρηση, στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση λειτουργίας κάποιων από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας να συστεγαστούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ), με στόχο να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας τους.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η πρόταση περιλαμβάνει κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας στα οποία επρόκειτο αρχικά να μπει λουκέτο να συστεγαστούν με τα ΚΕΠ, όπου αυτό είναι δυνατό αξιοποιώντας το μοντέλο shop in shop. H δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης «shop-in-shop», συνεπάγεται την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματικές πράξεις και συναλλαγές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν έχουν τις απαιτούμενες υποδομές.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου δεν αποκλείεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις καθώς η νέα διοίκηση δρομολογεί κύκλο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καταστημάτων που κλείνουν.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Αλλαγές στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα - Δείτε ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η πρόταση περιλαμβάνει κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας στα οποία επρόκειτο αρχικά να μπει λουκέτο να συστεγαστούν με τα ΚΕΠ, όπου αυτό είναι δυνατό αξιοποιώντας το μοντέλο shop in shop. H δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης «shop-in-shop», συνεπάγεται την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματικές πράξεις και συναλλαγές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν έχουν τις απαιτούμενες υποδομές.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου δεν αποκλείεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις καθώς η νέα διοίκηση δρομολογεί κύκλο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καταστημάτων που κλείνουν.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Αλλαγές στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα - Δείτε ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα