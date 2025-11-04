Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
