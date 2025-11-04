Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας
Τροχαίο Κυψέλη Τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

