Με προβλήματα η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης - Συνωστισμός στον σταθμό Πανεπιστήμιο
Από τον σταθμό της Ανάληψης έως και τον σταθμό του Πανεπιστημίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2
Με προβλήματα πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, το πρωί η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία τροχιά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, «από τον σταθμό Αναληψη έως τον σταθμό Πανεπιστήμιο η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής».
Επομένως οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Λόγω της κατάστασης αυτής, στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» όπου γίνεται η μετεπιβίβαση, έχει προκληθεί μεγάλος συνωστισμός επιβατών
Η ενημέρωση της εταιρείας για το Μετρό ΘεσσαλονίκηςΑπό το σταθμό «Αναληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Πανεπιστήμιο».
