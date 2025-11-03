«Αφαίρεσαν τη ζωή από τον Echo μας»: Πέθανε ο σκύλος που είχε βρει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο και συμμετείχε στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου
«Αφαίρεσαν τη ζωή από τον Echo μας»: Πέθανε ο σκύλος που είχε βρει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο και συμμετείχε στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου
Το βελγικό μαλινουά ήταν μέλος της Anubis και είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων.
Ο τετράποδος «ήρωας» που προσέφερε ανιδιοτελώς τις δυνάμεις του εκεί όπου ο άνθρωπος δυσκολευόταν να φτάσει, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την ομάδα Anubis. Ο σκύλος με το όνομα Echo, ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, είχε συμμετάσχει σε σημαντικές υποθέσεις, που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα.
Το βελγικό μαλινουά ήταν μέλος της Anubis και είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων. Ο Echo είχε εντοπίσει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, ενώ είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου. Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε το χαμό του σκύλου, έγραψε: «Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».
Η Anubis σε ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρέτησε τον σκύλο, αναφέροντας πως θα αποκαλύψει σε δελτίο Τύπου «τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας»:
«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!!!».
