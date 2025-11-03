Δώρα ζωής από 63χρονο στο Ηράκλειο που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Δωρεά Οργάνων Νοσοκομείο Θάνατος

Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή και οι συγγενείς προχώρησαν σε δωρεά οργάνων

Τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα του αγαπημένου τους που έφυγε από τη ζωή πήραν τα μέλη της οικογένειας ενός 63χρονου από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 63χρονος νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και μετά τον θάνατό του, αποφάσισε η οικογένεια του να προχωρήσει σε δωρεά των κερατοειδών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βενιζέλειου, ο 63χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ και «η δωρεά κατέστη δυνατή χάρη στην γενναιόδωρη απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος, χαρίζοντας σε συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Η μεταμοσχευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου και της εξειδικευμένης μονάδας λήψης και μεταμόσχευσης της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου μας.

Η διοίκηση του Βενιζέλειου εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του δότη και βαθιά ευγνωμοσύνη για την απόφασή τους να δωρίσουν ελπίδα μέσα από τον θάνατο.

Η δωρεά οργάνων αποτελεί μέγιστη πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, καταλήγει η ανακοίνωση.

