Αυξήσεις και αναδρομικά για 150.000 ένστολους μέσα στις γιορτές

Αυξήσεις ανά Σώμα

Με αυτά τα δεδομένα:

Η εικόνα αυτή, αναμορφώνεται πλήρως. Έρχεται σύστημα με 20 κλιμάκια βάσει των χρόνων υπηρεσίας (σαν χρονοεπίδομα) ώστε να αλλάζει ο μισθός κάθε δύο ή τρία χρόνια.Οι αυξήσεις αυτές έρχονται ως επιπρόσθετες, καθώς τα τελευταία χρόνια οι εισοδηματικές ενισχύσεις σε ένστολους ήταν συνεχείς. ‘Ηδη φέτος, από 1/1/2025 αυξήθηκε η νυχτερινή αποζημίωση (με κόστος 25 εκατ. ευρώ για το δημόσιο) ενώ από 1ης Ιουλίου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν και 100 ευρώ αύξηση το μήνα ως επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας (με ετήσιο κόστος 190 εκατ. ευρώ).Από το 2023, επίσης, δόθηκαν διαδοχικά ενισχύσεις όπως: μισθολογική εξέλιξη σε Εθελοντές Μακράς Διάρκειας και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μάχιμη πενταετία ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, ειδική αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων σε αποστολή (25 εκατ), αύξηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, ενώ παίρνουν και τις ετήσιες αυξήσεις που λαμβάνουν πλέον όλοι στο δημόσιο (70 ευρώ μηνιαίως το 2024, επιπλέον 30 ευρώ το 2025 ενώ επίκειται και νέα το 2026).Οι αυξήσεις ανά κατηγορία μετά την αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου αφορούν τις μικτές αποδοχές, αλλά οι δικαιούχοι θα έχουν και επιπλέον οφέλη από τη μείωση των φορολογικών κρατήσεων από 1.1.2026.Στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση μηνιαία αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:* στην κατηγορία Α' (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα,* στην κατηγορία Β' (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ,* στην κατηγορία Γ' (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ το μήνα.Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ το μήνα (μικτά): στην κατηγορία Α' είναι 236, στην κατηγορία Β' 128, στην κατηγορία Γ' είναι 92 και στην κατηγορία Δ' (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά. Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ -όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις αντίστοιχα μεταξύ των κατηγοριών.* Ανώτεροι αξιωματικοί (απόφοιτοι ΑΣΕΙ και παραγωγικών σχολών αξιωματικών): για αυτούς, η μέση ενίσχυση ξεπερνά τα 250 ευρώ, φτάνοντας έως και 276 ευρώ τον μήνα, με έμφαση σε όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.* Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες (Κατηγορία Β) θα έχουν πιο συγκρατημένη αύξηση, περίπου 110 με 130 ευρώ.το μήνα.* Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΠΥ κ.λπ. (Κατηγορία Γ) θα δουν πιο μικρές αυξήσεις, μεσοσταθμικά 90-100 ευρώ.* Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες (Κατηγορία Δ της Αστυνομίας) θα έχουν τις χαμηλότερες ενισχύσεις, γύρω στα 60 ευρώ.* Πυροσβεστική και Λιμενικό κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με την Αστυνομία, με μέση αύξηση 111 ευρώ.Για παράδειγμα:* Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας: θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.* Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας: η αύξηση φτάνει κοντά στα 110 ευρώ.* Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας: η διαφορά στην τσέπη είναι περίπου 60 ευρώ.Αυξήσεις στα επιδόματα ευθύνηςΟι αυξήσεις προκύπτουν σε συνδυασμό και με τα επιδόματα θέσης ευθύνης, τα οποία το νέο μισθολόγιο αυξάνει σημαντικά. Για παράδειγμα, το επίδομα συνταγματάρχη ανεβαίνει από 78 ευρώ σε 200, ενώ του αντιστρατήγου από 325 σε 400 ευρώ. Συνολικά αυτό σημαίνει αυξήσεις από 420 έως 1.450 ευρώ επιπλέον το χρόνο, για όσους λαμβάνουν τα επιδόματα. Επιπλέον, για πρώτη φορά εισάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις ειδικό επίδομα διοίκησης, που ξεκινά από 100 ευρώ για ταγματάρχες και φτάνει έως και 400 ευρώ για τους ανώτατους αξιωματικούς.Βαθμός Παλιό επίδομα (Euro) Νέο επίδομα (Euro) Αύξηση (Euro)Α/ΓΕΕΘΑ 715 750 +35/μήναΑ/ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ 520 600 +80/μήναΥ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, Δ/κτης Στρατιάς κλπ 455 500 +45/μήναΑντιστράτηγος και αντίστοιχοι 325 400 +75/μήναΥποστράτηγος και αντίστοιχοι 260 350 +90/μήναΤαξίαρχος και αντίστοιχοι 221 300 +79/μήναΣυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 78 200 +122/μήναΑντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 52 150 +98/μήναΤαγματάρχης και αντίστοιχοι 39 100 +61/μήναΣτην πράξη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:* λοχαγός Κατηγορίας Α με 15 έτη υπηρεσίας θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.* αστυφύλακας της Κατηγορίας Β με 10 έτη υπηρεσίας θα δει βελτίωση γύρω στα 110 ευρώ, ενώ ένας ειδικός φρουρός με πέντε χρόνια υπηρεσίας θα περιοριστεί σε μια αύξηση της τάξης των 60 ευρώ.* για πολύ υψηλούς βαθμούς, οι αυξήσεις ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 300 ευρώ καθαρά.Ωστόσο χιλιάδες ένστολοι θα δουν συνδυαστικά επιπλέον όφελος, και από όλα τα άλλα νέα μέτρα, όπως τη μείωση στη φορολογία εισοδήματος, χωρίς να προσμετράται και η νέα αύξηση που θα λάβουν βάσει του κατώτατου μισθού (περί τα 40 ευρώ μηνιαίως) που θα ανακοινωθεί επισήμως τον ερχόμενο Απρίλιο.Ενδεικτικά, σαν παράδειγμα, εκτιμάται ότι:1) Ανθυπολοχαγός του Στρατού, 25 ετών, άγαμος, σε ακριτικό νησί θα δει:* Αύξηση μισθολογίου: 1.800 ευρώ/έτος* Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ: 2.200 ευρώ/έτος* Όφελος μειωμένου ΦΠΑ στο νησί όπου υπηρετεί και ζει: 300 ευρώ/έτος* Συνολικό ετήσιο όφελος: 4.300 ευρώ (ή 358 ευρώ/μήνα)2) Λοχαγός 28 ετών με 2 παιδιά και 15 έτη υπηρεσίας θα λάβει:* Αύξηση μισθολογίου: 2.760 ευρώ/έτος* Όφελος φορολογίας (2 τέκνα): 960 ευρώ/έτος* Συνολικό ετήσιο όφελος: 3.720 ευρώ (310 ευρώ/μήνα)3) Λιμενικός 26 ετών που υπηρετεί Σαμοθράκη, με 1 τέκνο:* Αύξηση μισθολογίου: 1.332 ευρώ/έτος* Όφελος άμεσης φορολογίας (9% + 1 τέκνο): 1.540 ευρώ/έτος* Όφελος μειωμένου ΦΠΑ σε είδη διαβίωσης: περίπου 200 ευρώ/έτος* Συνολικό ετήσιο όφελος: 3.172 ευρώ (ή 264 ευρώ/μήνα επιπλέον)