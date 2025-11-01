Κρήτη: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Κρήτη: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Τον 22χρονο βρήκαν νεκρό συγγενικά του πρόσωπα

Κρήτη: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Νέα αυτοκτονία με ένα 22χρονο άντρα να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειοκαταγράφηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τον 22χρονο άνδρα εντόπισαν απαγχονισμένο σήμερα το πρωί συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.

