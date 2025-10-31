ΣτΕ: Δικαιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων – Αντισυνταγματική η παράλειψή τους από το προσοντολόγιο
ΕΛΛΑΔΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ Δημόσιο Καλλιτέχνες

Τι αναφέρει απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού

Παναγιώτης Τσιμπούκης
Οι εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων δικαιώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς έκρινε αντισυνταγματική την παράλειψή τους από το προσοντολόγιο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο Δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με μια σειρά αποφάσεων της (1941-1942/2025) με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Σταυρούλα Κτιστάκη έκρινε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης στο προσοντολόγιο (π.δ. 85/2022) ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίσθηκαν ρητώς ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκε από τους δικαστές η συνταγματική αποστολή του κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης.

Τελικά κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις του π.δ. 85/2022, με τις οποίες εντάχθηκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης, παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι η εξομοίωση των τίτλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την συνταγματική κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας».




