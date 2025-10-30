Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στου Ζωγράφου λόγω αγώνα δρόμου
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «4ο Zografou City Run 2025 – Γρηγόριος Λαμπράκης».
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 08.30΄ ώρα έως την 11.30΄ ώρα στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμου Ζωγράφου, ως εξής:
Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υπολοχαγού Καββαθά και Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Ούλωφ Πάλμε στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευφρονίου και Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω Λεωφόρους και οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
