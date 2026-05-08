48ώρο με λασποβροχές, σκόνη διαρκείας και από Κυριακή 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη βόρεια Αφρική, η οποία φαίνεται πως θα μας επηρεάσει για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Παράλληλα, οι όποιες βροχές εκδηλωθούν θα έχουν τη μορφή λασποβροχών, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες από το πρωί θα δίνουν λίγες βροχές αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά.
Επίσης, καθώς ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα κεντρικά και νότια, οι περισσότερες βροχές θα έχουν τη μορφή λασποβροχών.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 21 με 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και στους 25 στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα πέσουν κάτω από 16-17 βαθμούς στις πεδινές περιοχές και στους 19 με 20 βαθμούς στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέχρι 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά,σκόνη και προς το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λασποψιχάλες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περισσότερες βροχές από το μεσημέρι και μετά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.
Το Σάββατο κορυφώνεται το πρώτο κύμα αφρικανικής σκόνης, ενώ στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται λασποβροχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Από την Κυριακή, με τη σκόνη να υποχωρεί σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα. Η άνοδος θα κορυφωθεί την Τετάρτη, όταν για πρώτη φορά φέτος θα δούμε εκτεταμένα 30άρια σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Η Τρίτη φαίνεται πως θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του θερμού επεισοδίου, με τα θερμόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά - περίπου από τη Λάρισα μέχρι την Αργολίδα - να φλερτάρουν τοπικά με τους 33 βαθμούς Κελσίου
