Λειψυδρία: Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του Μόρνου - Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών οι βροχές
Ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας
Εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).
Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο -όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025- να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του '90.
Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Μόρνο, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί στο Orange Press Agency ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.
«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.
Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. «Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», σημειώνει ο μετεωρολόγος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.
«Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. […] Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.
Το Orange Press Agency συνέκρινε τα διαθέσιμα, δημόσια στοιχεία της ΕΥΔΑΠ (https://www.eydap.gr/TheCompany/Water/Savings/#!prettyPhoto), εξετάζοντας τα αποθέματα (σε κυβικά μέτρα - m³) του ταμιευτήρα του Μόρνου στις 23 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η εικόνα που προκύπτει είναι η εξής:
• 2025: 156.996.000 m³ (ελάχιστο 15ετίας)
Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του ΜόρνουΤην κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).
«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών οι βροχές»
«Μαύρα» στοιχεία για τα αποθέματα στον Μόρνο
• 2025: 156.996.000 m³ (ελάχιστο 15ετίας)
• 2024: 285.021.000 m³
• 2023: 496.455.000 m³
• 2022: 601.375.000 m³
• 2021: 523.928.000 m³
• 2020: 489.881.000 m³
• 2019: 532.841.000 m³
• 2018: 605.563.000 m³ (μέγιστο 15ετίας)
• 2017: 482.332.000 m³
• 2016: 573.263.000 m³
• 2015: 591.653.000 m³
• 2014: 533.100.000 m³
• 2013: 577.015.000 m³
• 2012: 507.466.000 m³
• 2011: 521.016.000 m³
• 2010: 554.770.000 m³
