Οριστικό τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Κούστας Σοφία Γιαννικοπούλου Δικαστική διαμάχη

Οριστικό τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

Η κοινή ανακοίνωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους

Οριστικό τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Οριστικό τέλος στη χρόνια δικαστική διαμάχη έβαλαν ο εφοπλιστής Ιωάννης Κούστας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Γιαννικοπούλου.

Σε κοινή ανακοίνωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους -Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιωάννη Κούστα, και του Αλεξίου Μαυραϊδή, πληρεξουσίου δικηγόρου της Σοφίας Γιαννικοπούλου- ξεκαθαρίζεται ότι ο Ιωάννης Κούστας και Σοφία Γιαννικοπούλου απο κοινού αποφάσισαν να τερματίσουν τις μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις, αναφέροντας ότι «αμετακλήτως δεν υπάρχουν εκατέρωθεν αξιώσεις, που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία».

Η αγωγή των εκατομμυρίων και η απόφαση που δικαίωσε τον εφοπλιστή

Η πολύχρονη δικαστική διαμάχη μεταξύ του εφοπλιστή και της πρώην συζύγου του, Σοφίας Γιαννικοπούλου, ξεκίνησε το 2018, όταν εκείνη κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας 234 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι της αναλογούσε μερίδιο από την περιουσία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου. Μετά την απόρριψη του αρχικού αιτήματος, επανήλθε με νέα διεκδίκηση ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενη συμμετοχή κατά το ένα τρίτο στα συζυγικά αποκτήματα.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική μάχη. Τον Αύγουστο του 2025, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε μέρος της αγωγής της Γιαννικοπούλου, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε ουσιαστική συμβολή της στην επιχειρηματική πορεία του εφοπλιστή. 

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κούστας είναι παντρεμένος από το 2018 με τη Δήμητρα Μέρμηγκα και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης