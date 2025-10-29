Οριστικό τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου
Η κοινή ανακοίνωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους
Οριστικό τέλος στη χρόνια δικαστική διαμάχη έβαλαν ο εφοπλιστής Ιωάννης Κούστας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Γιαννικοπούλου.
Σε κοινή ανακοίνωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους -Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιωάννη Κούστα, και του Αλεξίου Μαυραϊδή, πληρεξουσίου δικηγόρου της Σοφίας Γιαννικοπούλου- ξεκαθαρίζεται ότι ο Ιωάννης Κούστας και Σοφία Γιαννικοπούλου απο κοινού αποφάσισαν να τερματίσουν τις μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις, αναφέροντας ότι «αμετακλήτως δεν υπάρχουν εκατέρωθεν αξιώσεις, που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία».
Η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική μάχη. Τον Αύγουστο του 2025, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε μέρος της αγωγής της Γιαννικοπούλου, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε ουσιαστική συμβολή της στην επιχειρηματική πορεία του εφοπλιστή.
Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κούστας είναι παντρεμένος από το 2018 με τη Δήμητρα Μέρμηγκα και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Η αγωγή των εκατομμυρίων και η απόφαση που δικαίωσε τον εφοπλιστήΗ πολύχρονη δικαστική διαμάχη μεταξύ του εφοπλιστή και της πρώην συζύγου του, Σοφίας Γιαννικοπούλου, ξεκίνησε το 2018, όταν εκείνη κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας 234 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι της αναλογούσε μερίδιο από την περιουσία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου. Μετά την απόρριψη του αρχικού αιτήματος, επανήλθε με νέα διεκδίκηση ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενη συμμετοχή κατά το ένα τρίτο στα συζυγικά αποκτήματα.
