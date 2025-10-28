«Η μητέρα μου είναι διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, της επιτέθηκε βάναυσα» λέει η κόρη της 70χρονης που χτυπήθηκε από άστεγο στη Γλυφάδα

με πέτρα που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή δέχθηκε πριν από λίγα 24ωρα μια 70χρονη γυναίκα στη

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν τις 8 το πρωί της περασμένης Παρασκευής με τη γυναίκα μετά την επίθεση να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος. Κατά πληροφορίες ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μιλώντας στο protothema.gr η κόρη της 70χρονης αναφέρθηκε στις συνθήκες της επίθεσης και ανέφερε πως ο άστεγος είδε την ηλικιωμένη ως «εχθρό» της και την χτύπησε με μια πολύ μεγάλη πέτρα.«Η μητέρα μου αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτός ο άστεγος με τόσα πολλά ψυχιατρικά προβλήματα ήταν αρκετό καιρό στο σημείο και κανείς δεν έκανε τίποτα για να τον μαζέψουν. Είμαι αναστατωμένη γιατί αυτός ήταν επικίνδυνος και τώρα η μητέρα μου δίνει μάχη για τη ζωή της, εξαιτίας αυτού του ανθρώπου που της επιτέθηκε βάναυσα από τη μια στιγμή στην άλλη.Η μητέρα μου είχε πλησιάσει το σημείο που κάθεται ο άστεγος για να ταΐσει κάποιες γάτες. Αυτός, σύμφωνα με μάρτυρες της περιοχής θεωρεί το σημείο εκείνο που κοιμάται στο δρόμο σπίτι του κι όποιος πλησιάζει εκεί τον θεωρεί εχθρό του. Επειδή έχει ψυχιατρικά προβλήματα θεωρεί ότι ο οποιοσδήποτε είναι απειλή για τον ίδιο. Κάτι τέτοιο προφανώς συνέβη και με τη μητέρα μου και της πέταξε μια μεγάλη πέτρα στο κεφάλι και σωριάστηκε κάτω. Έπαθε εσωτερική αιμορραγία. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους ...» λέει η κόρη της 70χρονης γυναίκας στο protothema.gr.