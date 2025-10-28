Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια - Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος
Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια - Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα

Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια - Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος
Φωτιά σε κατάστημα εστίασης (καφέ-σνακ) στην Ηλιούπολη εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος - βρίσκεται επί της οδού Μαρίνου Αντύπα- και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης σε πάνω ορόφους (κατοικίες) και διπλανά κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές φθορές.



