Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια - Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος
Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια - Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα
Φωτιά σε κατάστημα εστίασης (καφέ-σνακ) στην Ηλιούπολη εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος - βρίσκεται επί της οδού Μαρίνου Αντύπα- και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης σε πάνω ορόφους (κατοικίες) και διπλανά κτίρια.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές φθορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος - βρίσκεται επί της οδού Μαρίνου Αντύπα- και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης σε πάνω ορόφους (κατοικίες) και διπλανά κτίρια.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές φθορές.
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα