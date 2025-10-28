Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Φθιώτιδα: Το «ελληνικό Άουσβιτς» στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Καρυών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο
Στις κορυφές των βουνών της Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καρυών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε στηθεί το «ελληνικό Άουσβιτς», όπου εκατοντάδες αιχμάλωτοι βίωσαν έναν εφιάλτη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Upstores στο YouTube, εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν φρικτές, και σχεδόν όλοι όσοι έζησαν αυτή την κόλαση έχασαν τη ζωή τους εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερμανοί τους ανάγκαζαν να σκάβουν ακόμα και με τα χέρια ή τα κουτάλια τους.
Όσοι ελάχιστοι κατάφεραν να επιβιώσουν, αργότερα μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς.
