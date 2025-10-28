Φθιώτιδα: Το «ελληνικό Άουσβιτς» στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Καρυών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο