ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα σε βάρος των 37 συλληφθέντων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στο γραφείο του Ευρωπαίου ανακριτή στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι οι 37 συλληφθέντες της μεγάλης δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τέσσερα αδικήματα.
Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος (κακουργήματα) και για το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.
Οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνουν αυτήν την ώρα προθεσμίες για να απολογηθούν, με τους πρώτους να περνούν το ανακριτικό κατώφλι αύριο το πρωί.
Οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.
