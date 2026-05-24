Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Νίκη του ΔΗΣΥ δείχνουν τα exit poll
Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Νίκη του ΔΗΣΥ δείχνουν τα exit poll
Αυξημένα τα ποσοστά για το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, υποχωρεί το ΔΗΚΟ, χωρίς σημαντικές διαφορές σε σχέση με το 2021 το ΑΚΕΛ
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προηγείται με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα exit poll των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν σήμερα στη χώρα.
Στην τρίτη θέση και με ανεβασμένα ποσοστά σε σχέση με το 2021 είναι ακροδεξιό ΕΛΑΜ, με τα υπόλοιπα κόμματα, όπως το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και άλλα να ακολουθούν με ποσοστά από 3% έως και 10%.
Η γενική πρόβλεψη είναι ότι τουλάχιστον επτά κόμματα θα μπουν στη νέα Βουλή.
Η δημοσκόπηση εξόδου του ΡΙΚ δίνει 22,5-25,5% στον ΔΗΣΥ και 21% με 24% στο ΑΚΕΛ. Το ΕΛΑΜ είναι στο 10,5% με 12,5%.
Στον Ant1 Κύπρου ο ΔΗΣΥ είναι στο 23,8-26,8%, το ΑΚΕΛ στο 22,1% με 25,1% και το ΕΛΑΜ στο 10,5% με 12,5%.
Παρόμοια η εικόνα και στο exit poll του Sigma με τον ΔΗΣΥ στο 22,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21,5% με 25,5% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.
Στο exit poll του Alpha, ο ΔΗΣΥ είναι στο 26,2-30,2%, το ΑΚΕΛ στο 23,7% με 27,7% και το ΕΛΑΜ στο 10,8% με 14,8%.
Τέλος στο Omega η πρόβλεψη είναι για τον ΔΗΣΥ στο 23,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21% με 24% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.
Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2021, τα τελικά ποσοστά ήταν 27,77% για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 22,34% για το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, 11,29% για Δημοκρατικό Κόμμα που φέτος υποχωρεί σημαντικά και 6,78% για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.
Στην τρίτη θέση και με ανεβασμένα ποσοστά σε σχέση με το 2021 είναι ακροδεξιό ΕΛΑΜ, με τα υπόλοιπα κόμματα, όπως το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και άλλα να ακολουθούν με ποσοστά από 3% έως και 10%.
Η γενική πρόβλεψη είναι ότι τουλάχιστον επτά κόμματα θα μπουν στη νέα Βουλή.
Η δημοσκόπηση εξόδου του ΡΙΚ δίνει 22,5-25,5% στον ΔΗΣΥ και 21% με 24% στο ΑΚΕΛ. Το ΕΛΑΜ είναι στο 10,5% με 12,5%.
Στον Ant1 Κύπρου ο ΔΗΣΥ είναι στο 23,8-26,8%, το ΑΚΕΛ στο 22,1% με 25,1% και το ΕΛΑΜ στο 10,5% με 12,5%.
Παρόμοια η εικόνα και στο exit poll του Sigma με τον ΔΗΣΥ στο 22,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21,5% με 25,5% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.
Στο exit poll του Alpha, ο ΔΗΣΥ είναι στο 26,2-30,2%, το ΑΚΕΛ στο 23,7% με 27,7% και το ΕΛΑΜ στο 10,8% με 14,8%.
Τέλος στο Omega η πρόβλεψη είναι για τον ΔΗΣΥ στο 23,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21% με 24% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.
Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2021, τα τελικά ποσοστά ήταν 27,77% για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 22,34% για το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, 11,29% για Δημοκρατικό Κόμμα που φέτος υποχωρεί σημαντικά και 6,78% για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
Ελαφρά αυξημένη η συμμετοχήΗ συμμετοχή ήταν 66,4%, δηλαδή προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Πρόκειται για ποσοστό ελαφρά αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με τις εκλογές του 2021.
Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα