Χριστοδουλίδης: Η σκέψη μου στις βουλευτικές εκλογές... και στον Ολυμπιακό

Ο Κύπριος πρόεδρος θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά δεν έκρυψε ότι θα ενημερώνεται και για τον τελικό του Final Four





Η πιο χαλαρή στιγμή των δηλώσεων ήταν όταν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε αν το βράδυ θα παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα ή τον τελικό του Ολυμπιακού στο Final Four του μπάσκετ.



δεν έκρυψε ότι θα ενημερώνεται και για τον Ολυμπιακό, του οποίου είναι οπαδός, όπως και της Πάφου. Ανέφερε μάλιστα ότι την Παρασκευή θα βρίσκεται στο γήπεδο για τον τελικό Κυπέλλου της Πάφου.













«Η αποχή δεν είναι επιλογή» Ο Κύπριος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή διαδικασία σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι αφορά τη νομοθετική εξουσία και, κατ’ επέκταση, τη λειτουργία του κράτους.



«Ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα Κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα, πρωτίστως για το καλό της χώρας μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των πολιτών», ανέφερε.



Κλείσιμο κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προώθησε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της συμμετοχής, όπως την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και το δικαίωμα ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, το οποίο, όπως είπε, θα εφαρμοστεί από την επόμενη εκλογική διαδικασία.



«Είναι σημαντικό, καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει. Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή», είπε ο πρόεδρος.



Σεβαστό το αποτέλεσμα Ερωτηθείς αν αγωνιά για το αποτέλεσμα, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι όποια και αν είναι η ετυμηγορία των πολιτών, θα γίνει «απόλυτα σεβαστή» από την εκτελεστική εξουσία.



Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί με το νέο Κοινοβούλιο ώστε, όπως είπε, «να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα» και να επωφεληθεί η κοινωνία. Η αναφορά αυτή αποκτά πολιτικό βάρος, καθώς οι σημερινές εκλογές διεξάγονται σε περιβάλλον πολυδιάσπασης του κομματικού σκηνικού και με αυξημένη παρουσία νέων σχηματισμών, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.



Αιχμή για την ποιότητα του διαλόγου Ο Κύπριος πρόεδρος ρωτήθηκε και για την ποιότητα της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και για το αν υπήρξε τοξικότητα. Απάντησε ότι θα ήταν «σαφώς καλύτερο» να είχε γίνει πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, λέγοντας ότι βλέπει να έρχονται εξελίξεις. «Θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν ένας διάλογος στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, που απασχολούν τον κυπριακό λαό, για το εθνικό μας θέμα, για το κυπριακό πρόβλημα», σημείωσε.



Με τη φράση αυτή ο κ. Χριστοδουλίδης έδειξε εμμέσως ότι θεωρεί πως η προεκλογική περίοδος δεν στάθηκε όσο θα έπρεπε στα μεγάλα ζητήματα πολιτικής ουσίας.



«Συνεργασία, όχι συνδιαλλαγή» Σε ερώτηση αν θα συνεργαστεί με όλους, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για συνεργασίες, αλλά στη βάση πολιτικών και ιδεολογικών συγκλίσεων.



«Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικο-πολιτικής μας προσέγγισης, σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιαδήποτε συνδιαλλαγής», ανέφερε.



Επέμεινε ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό προσανατολισμό, τον οποίο, όπως είπε, αποδεικνύει μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειές της. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι σεβαστές τόσο οι απόψεις όσων συμφωνούν όσο και όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση.



Η επιλογή και η Πάφος των πέντε εδρών Ο κ. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε και με ποια κριτήρια έκανε την προσωπική του επιλογή στην κάλπη. Απάντησε ότι ψήφισε στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου με το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση.



«Δεν λέω άλλα και πράττω διαφορετικά», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμά της και το «κοινωνικό συμβόλαιο» με τον κυπριακό λαό στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού.



Υπενθύμισε επίσης ότι η Πάφος αναδεικνύει για πρώτη φορά πέντε βουλευτές, στοιχείο που δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον στην εκλογική περιφέρεια από την οποία προέρχεται και ο ίδιος.



Όταν ρωτήθηκε αν ψήφισε έναν ή δύο υποψηφίους, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι το σημαντικό είναι πως άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και δεν απείχε.