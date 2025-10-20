Νέος Οικοδομικός Κανονισμός με 20 άρθρα - Οι αλλαγές στη δόμηση και οι παγκόσμιες τάσεις στο συνέδριο του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Από αριστερά: Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece, E. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, M. Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ. Μαναγούδης Αντιπρόεδρος SBC Greece

Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece, C. Gamboa, CEO World Green Building Council

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης επικεντρώθηκε στην απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη σταθερότητας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ανακοίνωσε ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός θα έχει μόλις 20 άρθρα, αντί της σημερινής πολυπλοκότητας, και θα απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία. Τόνισε ότι η σταθερότητα θα έρθει μόνο με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία αναμένονται έως το 2027 και χρηματοδοτούνται με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.Ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, τόνισε ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ, με έντονα καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές και υπογράμμισε ότι η αλλαγή που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσει την επόμενη γενιά, επομένως το χρωστάμε στα παιδιά μας. Ανέφερε ότι ο μεγάλος εχθρός είναι η ταφή των αποβλήτων και ότι ο στόχος είναι να μειωθεί στο 10%. Ανέφερε επίσης ότι από 3 μονάδες επεξεργασίας το 2019 έχουμε φτάσει σε 13 σήμερα, με 26 ακόμα σε κατασκευή.Στο φετινό συνέδριο έδωσε το παρών η CEO του Διεθνούς φορέα World GBC, Christina Gamboa. Η κυρία Gamboa τόνισε ότι βρισκόμαστε στην «εποχή της εφαρμογής» για τη βιώσιμη δόμηση και όχι πλέον στη θεωρητική συζήτηση, ενώ επισήμανε ότι τα κτίρια ευθύνονται για το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και μπορούν να αποτελέσουν το πιο ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του 1,5°C. Όπως είπε, το WorldGBC έχει επεκταθεί σε 88 εθνικά συμβούλια, καλύπτοντας χώρες που ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε στη σημασία των βιώσιμων κτιρίων για την προστασία από την κλιματική κρίση, τη μείωση λογαριασμών ενέργειας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.Επίσης, εξήρε την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη συμβολή του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων (SBC Greece) στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).Ο Πρόεδρος του SBC Greece και διευθύνων σύμβουλος του Stirixis Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας, με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου δήλωσε: «Το Ετήσιο Συνέδριο του SBC Greece δεν είναι απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την αειφορία να αγγίζει πλέον την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει δυνάμεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μετάβαση προς ένα δομημένο περιβάλλον ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο. Το SBC Greece θα συνεχίσει να ενώνει, να εμπνέει και να οδηγεί τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στο πεδίο της πραγματικής αλλαγής».

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: SBC GREECE - SUSTAINABILITY EXCELLENCE AWARDS 2025 |

Στο συνέδριο του SBC βραβεύτηκαν πρόσωπα τα οποία με το έργο τους και τα επιτεύγματά τους ενισχύουν δυναμικά την αειφορία.

• Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

• Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Πρόεδρος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Διευθυντής Ελλάδας της VINCI Concessions

• Γιώργος Καρακατσάνης, Founder & Director της EVOTROPIA, Chairman of Circular Economy & Built Environment Special Committee του SBC Greece

To βραβείο της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία δεν κατάφερε λόγω ασθενείας να παρευρεθεί, έλαβε ο Πρόεδρος του SBC Greece και CEO της STIRIXIS Group Αλέξανδρος Αθανασούλας.

Κ. Μαυρομάτη, Ιδρύτρια Energizing Greece, Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece

Την βράβευση του Παναγιώτη Παπανικόλα, έκανε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτριος Αναγνώπουλος.

Την βράβευση του Γιώργου Καρακατσάνη έκανε ο Πρόεδρος του SBC Greece και CEO της STIRIXIS Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας και το Μέλος του SBC Greece, Παντελής Λεβαντής.

Προσφωνήσεις

⇒ Βράβευση Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Προσφώνηση από τον πρόεδρο του SBC Greece Αλέξανδρο Αθανασούλα.

"...Παρουσιάζοντας τη Σοφία Ζαχαράκη, αναγνωρίζουμε μια πολιτικό που αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως το πιο ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής προόδου, ισότητας και αειφορίας. Με σταθερή δέσμευση στο δημόσιο σχολείο, μέσα από τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία, στηρίζει ένα σύστημα που συνδυάζει ποιότητα, καινοτομία και έμπνευση.

Η συνέχιση και επέκταση του δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές αποτελεί μια πρωτοβουλία με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, προσφέροντας ευκαιρίες σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.

Στον κρίσιμο τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, η συμβολή της είναι καθοριστική. Ενίσχυσε θεσμικά και ουσιαστικά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ), δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν σχολεία, τοπικές κοινωνίες και περιβαλλοντικούς φορείς. Παράλληλα, συνέστησε ειδική ομάδα εργασίας για τη βελτιστοποίηση της θεσμικής ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδέοντάς την με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ — ένα βήμα που ευθυγραμμίζει την ελληνική παιδεία με τα παγκόσμια πρότυπα. Χιλιάδες σχολικές μονάδες υλοποιούν πλέον προγράμματα βιωματικής μάθησης, όπου η γνώση μετατρέπεται σε πράξη, και η ευαισθητοποίηση γίνεται συμμετοχή. Τα παιδιά δεν «μαθαίνουν» απλώς για το περιβάλλον· το προστατεύουν, το μελετούν και το ξαναορίζουν ως προϋπόθεση ζωής.

Τέλος, με τη δημιουργία και στελέχωση των Κέντρων Καινοτομίας σε όλες τις Περιφέρειες, έθεσε τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση — όπου τεχνολογία, βιωσιμότητα και δημιουργικότητα συναντώνται.

Για το σύνολο του έργου της, που ενώνει την παιδεία με την αειφορία, τη γνώση με την πράξη και το μέλλον με την ευθύνη, απονέμεται στη Σοφία Ζαχαράκη το Βραβείο Αειφορίας στην Παιδεία..."

Π. Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος Olympia Odos S.A, Δ. Αναγνώπουλος, Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece.

⇒ Βράβευση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Προέδρου της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και Διευθυντή Ελλάδας της VINCI Concessions, Παναγιώτη Παπανικόλα.

Προσφώνηση από τον γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,Δημήτριος Αναγνώπουλο.

"...Παρουσιάζοντας το Βραβείο Αειφορίας στον Δρ. Παναγιώτη Παπανικόλα, τιμούμε έναν ηγέτη που μετουσιώνει το όραμα σε πράξη και την τεχνογνωσία σε κοινωνικό αποτύπωμα. Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, καθώς και Διευθυντής Ελλάδας της VINCI Concessions, ο Δρ. Παπανικόλας απέδειξε ότι η υποδομή μπορεί να υπηρετεί την πρόοδο με σεβασμό στο περιβάλλον, την καινοτομία και τον άνθρωπο.

Με διορατικότητα και συνέπεια, μετέτρεψε δύο από τα σημαντικότερα έργα της χώρας σε διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης. Το 2025, η Ολυμπία Οδός διακρίθηκε διεθνώς στα IRF Global Awards στην κατηγορία «Decarbonisation and Circular Economy» για το πρωτοποριακό της πρόγραμμα φωτοβολταϊκών πάρκων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2030.

Η πορεία του Δρ. Παπανικόλα, τιμημένου από τη Γαλλική Δημοκρατία με τη διάκριση του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας, συνδυάζει τεχνική αριστεία, στρατηγική διορατικότητα και ανθρωπιστικό ήθος.

Για το συνολικό του έργο και τη διαχρονική του συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, απονέμεται σήμερα το Βραβείο Αειφορίας — μια αναγνώριση που συνοψίζει ηγεσία, καινοτομία και πραγματικό αντίκτυπο..."

Π. Λεβαντής, BoD Member SBC Greece, Γ. Καρακατσάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας και Δομημένου Περιβάλλοντος SBC Greece, Ιδρυτής & Διευθυντής της EVOTROPIA, Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece.

⇒ Βράβευση του Founder & Director της εταιρείας EVOTROPIA, Chairman of Circular Economy & Built Environment Special Committee του SBC Greece, Γιώργου Καρακατσάνη

Ο κος Γεώργιος Καρακατσάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας κι Επικεφαλής της εταιρείας EVOTROPIA με ειδίκευση στις αγορές φυσικού κεφαλαίου, κατά την βράβευσή του στο Ετήσιο Συνέδριο Αειφορίας 2025 ανακοίνωσε, σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, την λειτουργία του 3ου κατά σειρά εταιρικού προϊόντος ESGINEER (ESG-INvest-EvolvE-Regenerate), εισάγοντας μοναδικούς τρόπους με τους οποίους ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αξιοποιήσει στρατηγικά τα δεδομένα ESG για την κερδοφορία του.

Προσφώνηση από τον πρόεδρο του SBC Greece Αλέξανδρο Αθανασούλα και το Μέλος του SBC Greece, Παντελή Λεβαντή.

"...Παρουσιάζοντας τον Γιώργο Καρακατσάνη, τιμούμε έναν επιστήμονα που συνδέει την οικονομία με την οικολογία, μετατρέποντας την κυκλική οικονομία από θεωρία σε πράξη. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλικότητας του SBC Greece και ιδρυτής της Evotropia, εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου βασισμένου στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου ανέπτυξε το πεδίο της Οικολογικής Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, έχει αφιερώσει την πορεία του στην αποτίμηση φυσικού κεφαλαίου και στη μετάβαση προς ένα κυκλικό παραγωγικό σύστημα.

Μέσα από την Evotropia, εισάγει εργαλεία και λύσεις που αποδεικνύουν πως τα απόβλητα μπορούν να γίνουν πόροι και ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Για το πραγματικά πρωτοποριακό του έργο και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, απονέμεται στον Γιώργο Καρακατσάνη το φετινό Βραβείο Αειφορίας του SBC Greece..."

Λίγα λόγια για το SBC Greece

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (WGBC) στην Ελλάδα.

Όραμα: H εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Αποστολή: Η ηγεσία στην μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και των κοινοτήτων του στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας με αειφόρο τρόπο.:

Δραστηριότητες: Οι δραστηριότητές αναπτύσσονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: α) Έρευνα και Εκπαίδευση β) Συστήματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αειφορίας γ) Διαβούλευση και Προάσπιση



