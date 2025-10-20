Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αύριο το πιο κοντινό πέρασμα του κομήτη Lemmon από τη Γη - Πού θα είναι ορατός στην Ελλάδα
Αύριο το πιο κοντινό πέρασμα του κομήτη Lemmon από τη Γη - Πού θα είναι ορατός στην Ελλάδα
Το χάρισμα των διπλών εμφανίσεων και τα κομμάτια που σπέρνει στο διάστημα
Με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό βρίσκονται οι απανταχού αστροπαρατηρητές που θέλουν να απολαύσουν ένα νέο κομήτη, τον C/2025 A6 (Lemmon) που διασχίζει τον ουρανό έχοντας προκαλέσει ντελίριο στους λάτρεις του ουρανού.
Ο εν λόγω κομήτης ανακαλύφθηκε στις αρχές του 2025 από το αστεροσκοπείο Mount Lemmon Survey (MLS) και αύριο 21 Οκτωβρίου, όπως λένε οι ειδικοί είναι η μέρα που μπορούν οι λάτρεις του ουρανού να τον απολαύσουν, καθώς θα βρίσκεται σε πλησιέστερη απόσταση από τη Γη και συγκεκριμένα σε 89 εκατομμύρια χιλιόμετρα και υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και σε περιοχές χωρίς φωτορύπανση θα είναι εμφανής η παρουσία του και δια γυμνού οφθαλμού.
«Είναι ένας ακόμη κομήτης. Μάλιστα το περίγειο του, δηλαδή η κοντινότερη του απόσταση από τη Γη είναι αρκετά μακριά, δυστυχώς, τον παρακολουθούμε και τον φωτογραφίζουμε» είπε στο protothema.gr ο αστροφωτογράφος, Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης που πρόσθεσε ότι ο C/2025 A6 «είναι εντυπωσιακότατος μέσα από τηλεσκόπιο».
Ο κομήτης, που αυτές τις ημέρες δεν είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού λόγω της μεγάλης απόστασης από τη Γη και λόγω συννεφιάς αλλά αποτελεί «χάρμα οφθαλμών» για όσους διαθέτουν τηλεσκόπιο, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ενώ κάθε βράδυ οι παρατηρητές του τον βλέπουν να διαλύεται και να σπάει σε κομμάτια τα οποία αφήνει πίσω στο αστρικό του διάβα.
«Ειδικά αν τον φωτογραφήσει κάποιος μέσα από το τηλεσκόπιο το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα και ανάλυση θα δει ότι είναι εντυπωσιακός. Καταρχήν, ο κομήτης διαλύεται και σπάει σε κομμάτια και τον παρακολουθούμε, δηλαδή κάθε βραδιά βλέπουμε κομμάτια να φεύγουν από τον κομήτη. Όλο αυτό είναι παρατηρήσιμο με τηλεσκόπιο και όταν δεν έχει συννεφιά γιατί τελευταία μας έχει «φάει» η συννεφιά» είπε χαρακτηριστικά.
«Στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσαν όσοι θέλουν να τον δουν να πάνε στο όρος Πάικο, στην Άνω Βροντού στις Σέρρες. Και με επιφύλαξη μετά το Κιλκίς προς τη λίμνη Δοϊράνη ή και στη λίμνη Κερκίνη, αλλά με επιφύλαξη σε αυτά τα σημεία γιατί τελικά μπορεί να μην καταφέρει να τον δει» είπε.
Σε ποιο σημείο του ατελείωτου ουρανού περνά ο κομήτης C/2025 A6 (Lemmon);
«Κάτω από τον Πολικό Αστέρα αυτή τη στιγμή κινείται η Μεγάλη Άρκτος και κάτω της κινείται ο κομήτης, ο οποίος έχει το χάρισμα να είναι ορατός και νωρίς στη δύση και πολύ νωρίς το πρωί στην ανατολή του Ηλίου».
Ο εν λόγω κομήτης ανακαλύφθηκε στις αρχές του 2025 από το αστεροσκοπείο Mount Lemmon Survey (MLS) και αύριο 21 Οκτωβρίου, όπως λένε οι ειδικοί είναι η μέρα που μπορούν οι λάτρεις του ουρανού να τον απολαύσουν, καθώς θα βρίσκεται σε πλησιέστερη απόσταση από τη Γη και συγκεκριμένα σε 89 εκατομμύρια χιλιόμετρα και υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και σε περιοχές χωρίς φωτορύπανση θα είναι εμφανής η παρουσία του και δια γυμνού οφθαλμού.
«Είναι ένας ακόμη κομήτης. Μάλιστα το περίγειο του, δηλαδή η κοντινότερη του απόσταση από τη Γη είναι αρκετά μακριά, δυστυχώς, τον παρακολουθούμε και τον φωτογραφίζουμε» είπε στο protothema.gr ο αστροφωτογράφος, Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης που πρόσθεσε ότι ο C/2025 A6 «είναι εντυπωσιακότατος μέσα από τηλεσκόπιο».
Ο κομήτης, που αυτές τις ημέρες δεν είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού λόγω της μεγάλης απόστασης από τη Γη και λόγω συννεφιάς αλλά αποτελεί «χάρμα οφθαλμών» για όσους διαθέτουν τηλεσκόπιο, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ενώ κάθε βράδυ οι παρατηρητές του τον βλέπουν να διαλύεται και να σπάει σε κομμάτια τα οποία αφήνει πίσω στο αστρικό του διάβα.
«Ειδικά αν τον φωτογραφήσει κάποιος μέσα από το τηλεσκόπιο το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα και ανάλυση θα δει ότι είναι εντυπωσιακός. Καταρχήν, ο κομήτης διαλύεται και σπάει σε κομμάτια και τον παρακολουθούμε, δηλαδή κάθε βραδιά βλέπουμε κομμάτια να φεύγουν από τον κομήτη. Όλο αυτό είναι παρατηρήσιμο με τηλεσκόπιο και όταν δεν έχει συννεφιά γιατί τελευταία μας έχει «φάει» η συννεφιά» είπε χαρακτηριστικά.
«Έχει το χάρισμα να είναι ορατός και στην ανατολή και στη δύση του ηλίου»Στις φωτογραφίες ο κομήτης έχει μια έντονη πράσινη κόμη και μια μακριά ουρά ιόντων και ο κ. Εμμανουηλίδης θα σπεύσει και πάλι το προσεχές Σαββατοκύριακο να τον «εγκλωβίσει» στα τηλεσκόπια του και φυσικά να τον φωτογραφίσει. Μάλιστα συστήνει σε όσους θέλουν να απολαύσουν τον C/2025 να το κάνουν είτε από το όρος Πάσκο είτε από την Άνω Βροντού Σερρών.
«Στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσαν όσοι θέλουν να τον δουν να πάνε στο όρος Πάικο, στην Άνω Βροντού στις Σέρρες. Και με επιφύλαξη μετά το Κιλκίς προς τη λίμνη Δοϊράνη ή και στη λίμνη Κερκίνη, αλλά με επιφύλαξη σε αυτά τα σημεία γιατί τελικά μπορεί να μην καταφέρει να τον δει» είπε.
Σε ποιο σημείο του ατελείωτου ουρανού περνά ο κομήτης C/2025 A6 (Lemmon);
«Κάτω από τον Πολικό Αστέρα αυτή τη στιγμή κινείται η Μεγάλη Άρκτος και κάτω της κινείται ο κομήτης, ο οποίος έχει το χάρισμα να είναι ορατός και νωρίς στη δύση και πολύ νωρίς το πρωί στην ανατολή του Ηλίου».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα