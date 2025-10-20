Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει και τον Φεβρουάριο, λέει ο Ταχιάος - Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση στην Καλαμαριά

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η πρώτη αναστολή λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο
Για δεύτερη φορά θα κλείσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά τον Φεβρουάριο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μετά την αναστολή της λειτουργίας του από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα λόγω των απαραίτητων δοκιμών, ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.
Σύμφωνα με όσα είπε ο υφυπουργός Υποδομών, η δεύτερη φορά που θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή θα είναι τον Φεβρουάριο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα κρατήσει περίπου ένα μήνα.
Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα. Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.
