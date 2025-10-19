Οκτώ συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική - 140 παραβάσεις σε 6.770 ελέγχους
Οκτώ συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική - 140 παραβάσεις σε 6.770 ελέγχους

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, σημειώνει η Τροχαία

Οκτώ συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική - 140 παραβάσεις σε 6.770 ελέγχους
Συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και βεβαιώθηκαν 140 παραβάσεις, στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 6.770 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -140- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

19-10-2025 ΔΤ ΓΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ -140- ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΑΛΚΟΟΛ

