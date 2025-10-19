Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Οκτώ συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική - 140 παραβάσεις σε 6.770 ελέγχους
Οκτώ συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική - 140 παραβάσεις σε 6.770 ελέγχους
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, σημειώνει η Τροχαία
Συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και βεβαιώθηκαν 140 παραβάσεις, στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 6.770 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -140- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 6.770 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -140- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή στα Κατεχόμενα - Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
Αυτά είναι τα οκτώ κοσμήματα που έκλεψαν από το Λούβρο - Η καρφίτσα με τα 2.634 διαμάντια που το μουσείο είχε αγοράσει για 6,7 εκατ. ευρώ
Τελείωσε μετά από 6 ώρες η απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του
Ανατροπή στα Κατεχόμενα - Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
Αυτά είναι τα οκτώ κοσμήματα που έκλεψαν από το Λούβρο - Η καρφίτσα με τα 2.634 διαμάντια που το μουσείο είχε αγοράσει για 6,7 εκατ. ευρώ
Τελείωσε μετά από 6 ώρες η απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα