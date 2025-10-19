Η στιγμή που κουκουλοφόροι βανδαλίζουν επιχείρηση στα Χανιά - Δείτε βίντεο

Ομάδα άγνωστων νεαρών, που πιθανολογείται πως είχαν φτάσει στην πόλη για το συλλαλητήριο κατά της Αμερικανικής Βάσης, προκάλεσαν ζημιές σε μεσιτικό γραφείο και δύο τράπεζες