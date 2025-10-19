Η στιγμή που κουκουλοφόροι βανδαλίζουν επιχείρηση στα Χανιά - Δείτε βίντεο
Ομάδα άγνωστων νεαρών, που πιθανολογείται πως είχαν φτάσει στην πόλη για το συλλαλητήριο κατά της Αμερικανικής Βάσης, προκάλεσαν ζημιές σε μεσιτικό γραφείο και δύο τράπεζες
Τη στιγμή που κουκουλοφόροι βανδαλίζουν επιχείρηση στα Χανιά καταγράφει βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Flashnews.gr.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από επίσημη πηγή της αστυνομίας, μεταμεσονύκτιες ώρες άγνωστοι νεαροί που πιθανολογείται πως είχαν φτάσει στην πόλη για το συλλαλητήριο κατά της Αμερικανικής Βάσης, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη και το εσωτερικό καταστήματος επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Επιπλέον, προκάλεσαν ζημιές σε δύο τράπεζες στην ίδια περιοχή. Διανύοντας την απόσταση προς το κέντρο και πριν τη Δημοτική Αγορά, βανδάλισαν μηχάνημα ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και τους υαλοπίνακες της Eurobank.
Τα άτομα της ομάδας που αριθμούσε περί τα 25 άτομα, εξαφανιστηκαν στα στενά που οδηγούν στην παλιά πόλη.
'Αμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί πρωτιστως για να σημάνουν το χώρο με τους σπασμενους υαλοπίνακες για την αποφυγή τραυματισμού πολιτών καθώς και για τον εντοπισμό των δραστών. Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.
