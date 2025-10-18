29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

Η εκκίνηση για την απόσταση των 16 χλμ θα δοθεί στις 09:30 από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, ενώ για την κλασική διαδρομή των 7 χλμ στις 11:00 μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη